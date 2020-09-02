الاتحاد الدولي للنقل الجوي: الطلب العالمي على السفر جوا هوى بنحو 92% في تموز

وقال الاتحاد في تقريره إن الطلب المقاس بإيرادات كيلومترات المسافرين تراجع بـ 79.8% على أساس سنوي في تموز، وإن السعة الاستيعابية في تموز تراجعت 70.1% عن مستويات 2019.

وبالحديث عن معامل الحمولة، فقد انخفض إلى مستوى قياسي متدن لشهر تموز عند 57.9%.



ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للاتحاد إنه وفي ظل لزوم أربعة أخماس المسافرين منازلهم، فإن حالة الشلل مازالت ضاربة في أطناب القطاع.