الاتحاد الدولي للنقل الجوي: الطلب العالمي على السفر جوا هوى بنحو 92% في تموز

ذكر تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لشهر تموز أن الطلب العالمي على السفر جوا هوى بـ 91.9% على أساس سنوي في تموز 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا المستمر على العالم وإصابة حركة الطيران بحالة شلل شبه تام.
وقال الاتحاد في تقريره إن الطلب المقاس بإيرادات كيلومترات المسافرين تراجع بـ 79.8% على أساس سنوي في تموز، وإن السعة الاستيعابية في تموز تراجعت 70.1% عن مستويات 2019.
وبالحديث عن معامل الحمولة، فقد انخفض إلى مستوى قياسي متدن لشهر تموز عند 57.9%.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للاتحاد إنه وفي ظل لزوم أربعة أخماس المسافرين منازلهم، فإن حالة الشلل مازالت ضاربة في أطناب القطاع.
وبالحديث عن معامل الحمولة، فقد انخفض إلى مستوى قياسي متدن لشهر تموز عند 57.9%.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للاتحاد إنه وفي ظل لزوم أربعة أخماس المسافرين منازلهم، فإن حالة الشلل مازالت ضاربة في أطناب القطاع.
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