النفط تكشف عن مساع لإعفاء العراق من اتفاق أوبك لتخفيض كميات التصدير

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "هناك مساعي لإعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير في أوبك، إذ تمت مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية باعفائه خلال الربع الأول لعام 2021 لطلب المساعدة، لكن الوزارة ستلتزم بالتخفيض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".وفي سياق منفصل، لفت عبد الجبار إلى أن "إقليم كردستان ما يزال مستمراً بعمليات التصدير من دون الرجوع للحكومة الاتحادية".

من جانب أخر، أكد عبد الجبار أن "الوزارة باشرت تسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء انبوب تصديرالنفط الخام بصرة ـ عقبة بطاقة مليون برميل"، متوقعاً أن "يشهد الربع الأول من العام المقبل إحالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة به".

وأشار إلى أن "الانبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات"، مضيفاً أن "نجاح المشروع سيعجل بإعادة تأهيل خط جيهان التركي."



يذكر أن العراق تعهد بتخفيض إنتاجه النفطي إلى مليون و250 ألف برميل يومياً لكل من شهري آب وأيلول نتيجة عدم التزامه السابق بتخفيض الإنتاج في شهري ايار وحزيران.

ويعاني العراق نقصاً كبيراً في إيراداته المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط والتي وصلت إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل الواحد مما دفعه للاقتراض لدفع رواتب الموظفين خلال شهري ايار وحزيران.