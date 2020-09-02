كشفت وزارة النفط، الأربعاء، عن مساعٍ لفتح حوار مع دول أوبك لإعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير، في حين أشارت إلى استمرار إقليم كردستان بعمليات التصدير من دون الرجوع للحكومة الاتحادية.
وفي سياق منفصل، لفت عبد الجبار إلى أن "إقليم كردستان ما يزال مستمراً بعمليات التصدير من دون الرجوع للحكومة الاتحادية".
من جانب أخر، أكد عبد الجبار أن "الوزارة باشرت تسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء انبوب تصديرالنفط الخام بصرة ـ عقبة بطاقة مليون برميل"، متوقعاً أن "يشهد الربع الأول من العام المقبل إحالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة به".
وأشار إلى أن "الانبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات"، مضيفاً أن "نجاح المشروع سيعجل بإعادة تأهيل خط جيهان التركي."
يذكر أن العراق تعهد بتخفيض إنتاجه النفطي إلى مليون و250 ألف برميل يومياً لكل من شهري آب وأيلول نتيجة عدم التزامه السابق بتخفيض الإنتاج في شهري ايار وحزيران.
ويعاني العراق نقصاً كبيراً في إيراداته المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط والتي وصلت إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل الواحد مما دفعه للاقتراض لدفع رواتب الموظفين خلال شهري ايار وحزيران.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط تكشف عن مساع لإعفاء العراق من اتفاق أوبك لتخفيض كميات التصدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.