مصرف الرشيد يعلن عن انتهاء فترة إمهال استقطاع الأقساط خلال حظر التجوال

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، عن انتهاء فترة إمهال تسديد الأقساط خلال فترة حظر التجوال، داعياً المقترضين إلى تسديد ما بذمتهم من أقساط متراكمة.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فترة الإمهال التي أقرها مجلس إدارة المصرف والأمانة العامه لمجلس الوزراء خلال فترة الحظر انتهت في 2020/6/1 وعليه يجب مراجعة فروع المصرف للتسديد".
وأضاف، أن "المتاخر سيتم الحجز على راتب الكفيل واحتساب فوائد تأخيرية مما تثقل كاهل المقترض".
وأضاف، أن "المتاخر سيتم الحجز على راتب الكفيل واحتساب فوائد تأخيرية مما تثقل كاهل المقترض".
وكان مصرف الرشيد قد منح فترة إمهال للمقترضين بعد فرض حظر تجوال وقائي نتيجة تفشي فايروس كورونا.
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