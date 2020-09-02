شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تؤكد أهمية قانون إدارة المخلفات لتشجيع الاستثمار وضبط ترهل المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى أقره مجلس النواب نهائيا مؤخرا، سيكون له دور مهم وقوى فى تطوير وتحديث منظومة القمامة وتدوير المخلفات، والقضاء على الخلل والترهل فى هذه المنظومة.

وأضافت "فهيم"، لـ"الخليج 365"، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد سيشجع على الاستثمار فى المنظومة، مما سيدر عائد كبير من هذه الصناعة فى حالة النجاح فى تطويرها وتحويلها إلى قطاع منتج، وهو ما سيترتب عليه حل مشكلات القمامة والنظافة.

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وأكدت النائبة فايقة فهيم، أهمية إنشاء جهاز إدارة المخلفات، فى أن تكون هناك جهة منظمة وموحدة للإشراف والرقابة على المنظومة.

ويعد مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وتظهر أهمية مشروع القانون فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).