شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا زورت قطر شهادات وفاة عمال كأس العمال؟.. حافظ أبو سعدة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ملف انتهاكات العمالة الأجنبية فى قطر تضمن العديد من التفاصيل التى تؤكد أن النظام الحاكم لديه إصرار على عدم إجراء أى إصلاحات فى هذا الملف.

وأشار أبو سعدة، إلى أن قطر تدرجت فى انتهاكاتها، حيث كان الحديث فى البداية حول العمل فى ظروف غير ملائمة انتهت بوفاة نحو 700 عامل بسبب العمل فى ظل درجات حرارة مرتفعة، وتعمدت فى المقابل قطر تزوير تقارير الطب الشرعى بحيث تم إدراج سبب الوفاة باعتباره هبوط حاد فى الدورة الدموية حتى لا يتمكن ذوى العمال من تحصيل تعويضات مناسبة.

وأوضح الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الجانب الثانى من الانتهاكات جاءت بسبب ظهور شكاوى عن الظروف المعيشية السيئة فلجأ النظام القطرى وقتها إلى خداع مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم عن طريق بناء بعض المبانى وايهامهم بأنه تم تحسين ظروف المعيشة لكن فى حقيقة الأمر لم يحدث شيئا يذكر إلا أنهم تمكنوا من خداع رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وأشار أبو سعدة، إلى أن التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش فضح الانتهاكات القطرية بحق العمالة الأجنبية وتناول تخفيض الرواتب وعدم دفع ساعات العمل الزائدة.