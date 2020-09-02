العراق يطلب إعفاءه من خفض معدل الصادرات النفطية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن العراق طلب من المنتجين الكبار في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إعفاءه من التزام خفض معدل الصادرات النفطية خلال الربع الأول من العام المقبل لغرض المساعدة.

وأبلغ وزير النفط صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء أن "هناك مساعي عراقية لإعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات تصدير النفط العراقي إذ تمت مفاتحة جميع وزراء منظمة أوبك من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية بإعفاء العراق خلال الربع الأول من العام المقبل لطلب المساعدة".

وذكر أن وزارة النفط ستلتزم "باتفاق التخفيض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأوضح أن وزارة النفط "باشرت بتسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء أنبوب تصدير النفط الخام /البصرة -العقبة/ بطول 1700 كيلو متر وبطاقة مليون برميل يوميا".

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وقال إن "الربع الأول من العام المقبل سيشهد إحالة المشروع بالكامل ليتسنى بعدها المباشرة بالتنفيذ حيث ستتولى وزارة النفط العراقية نفقات المشروع داخل الأراضي العراقية أما الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات".

وأضاف الوزير العراقي أن نجاح هذا المشروع سيعجل بإعادة تأهيل خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر ميناء حيهان التركي على البحر المتوسط.

ويسعى العراق إلى زيادة طاقات منافذ تصدير النفط الخام لتنسجم مع خططه التصديرية المستقبلية والبحث عن أسواق قريبة من منافذ التصدير.