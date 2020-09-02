حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وتعليق الأزهر على حرق المصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة.

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نادي النيابة الإدارية يكلف محاميه لمتابعة قضية "سيدة المحكمة"

كلف نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، محاميه بمتابعة قضية اتهام إحدى عضواته بالتعدي على ضابط شرطة في محكمة مصر الجديدة.

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تعليق شيخ الأزهر على جريمة حرق المصحف: إرهاب متوحش وعنصرية بغيضة

قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الذين تجرؤوا على ارتكاب جريمة حرق المصحف الشريف عليهم أن يعلموا أن هذه الجرائمَ هي إرهاب بربري متوحش بكل المقاييس، وهي عنصرية بغيضة تترفَّع عنها كل الحضارات الإنسانية، بل هي وقود لنيران الإرهاب التي يعاني منها الشرقُ والغربُ.

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النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام طبيب أسنان بالتحرش بالرجال

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، الثلاثاء، بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال.

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الكنيسة: لا توجد مباني تابعة لنا مقامة على أرض ملكية عامة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا بخصوص الإدعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني.

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ماكرون: لن أندد بالرسوم المسيئة للنبي محمد في "شارلي إيبدو"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه ليس في موقع يمكنه من إصدار حكم على قرار مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة، نشر رسم كاريكاتيري مسيء للنبي محمد، جسبما ذكرت روسيا اليوم.

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البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي

منح البرلمان التونسي فجر اليوم الأربعاء الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي في جلسة نقاش امتدت منذ صباح الثلاثاء.

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ولي العهد السعودي وكوشنر يبحثان آفاق عملية السلام في المنطقة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

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عدّاد "كورونا" عربياً: مليون و279 ألف حالة.. و5 دول بلا إصابات جديدة

وصل إجمالي عدد إصابات فيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) في الوطن العربي إلى مليون و279 ألفاً و210 حالة، بينهم 23 ألفاً و703 حالة وفاة.

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قرقاش ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحثان تعزيز فرص السلام والاستقرار

بحثت الإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، تعزيز فرص السلام والاستقرار.

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