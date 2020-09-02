بعد لبنان..ماكرون يزور العراق لإطلاق مبادرة “دعم السيادة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 12 ثانية

من المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الأربعاء، إلى العراق عقب انتهاء زيارته للبنان التي امتدت ليومين .

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من بيروت، مساء الثلاثاء، أنه سيزور العراق، الأربعاء، حيث سيطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة مبادرة لدعم “مسيرة السيادة” في هذا البلد.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته للبنان: “أؤكد لكم أنني سأكون غدا صباحا في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة” في هذا البلد.

وردا على سؤال بشأن المتشددين الفرنسيين الموقوفين في السجون العراقية، قال الرئيس الفرنسي إن “أولئك الذين اختاروا بحرية أن يذهبوا للقتال في ساحات خارجية وأن يدانوا بارتكاب أعمال إرهابية في دولة ذات سيادة” يجب “أن يحاكموا في هذه الدولة”.

ومن أصل 150 فرنسيا اعتقلوا بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء محتجزون في معسكرات ومراكز اعتقال تابعة للإدارة الكردية في شمالي شرقي سوريا، في حين أن 11 متشددا فرنسيا محتجزون في العراق حيث حُكم عليهم بالإعدام.

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وسيكون ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رئاسة الحكومة في مايو الماضي.

وبحسب مصدر لفرانس برس في الحكومة العراقية، فإن ماكرون سيلتقي أيضا خلال الزيارة التي ستستغرق بضع ساعات رئيس الجمهورية، برهم صالح، ومسؤولين سياسيين آخرين.

ووفقا لمصادر عراقية، فإن الزيارة ستركز على “السيادة” العراقية، في ظل سعي بغداد للسير على طريق مستقل بعيدا عن المواجهة بين حليفتيها العدوتين واشنطن وطهران.

وستعكس زيارة ماكرون الرسالة التي حملها وزير خارجيته، جان-إيف لودريان، لدى زيارته إلى العراق منتصف يوليو، حين دعا بغداد إلى أن “تنأى بنفسها عن التوترات الإقليمية”.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، قد زارت في 27 أغسطس العراق، حيث التقت مسؤولين في بغداد وإقليم كردستان الشمالي.