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السعودية تعلن عن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 53 دقيقة

تسجل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السعودية ، الثلاثاء، عن شفاء 1129 حالة جديدة من فيروس المستجد ليصبح إجمالي حالات التعافي 290796.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم 898 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 316670 حالة ، بالإضافة لتسجيل 32 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3929 وفاة.

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الاثنين، تسجيل 951 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي حالات الإصابة 315772.

بينما سجلت وزارة الصحة السعودية 27 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3897.

إلى ذلك، تجدد وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز “تأكد” التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتساب” عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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