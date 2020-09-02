الحكومة الأفغانية تستأنف الإفراج عن سجناء حركة طالبان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في “بادرة حسن نية” لاستكمال مفاوضات السلام، أفرجت السلطات الأفغانية الثلاثاء عن عدد من سجناء حركة طالبان .

وأكّد متحدث باسم حركة طالبان أنّ السلطات الأفغانية استأنفت الإفراج المثير للجدل عن سجناء في الحركة المتطرفة، في خطوة مهمة من شأنها كسر الجمود الذي أدى لتأجيل بدء محادثات السلام لشهور.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين لوكالة فرانس برس “تم الافراج عن سجنائنا ونرى ذلك خطوة ايجابية تمهد الطريق لبدء محادثات أفغانية أفغانية”.

وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات أساسا في آذار/مارس، لكن تم تأجيلها مرارًا مع تنازع طالبان والحكومة الأفغانية حول عملية تبادل الأسرى، والتي تشمل مئات المتمردين.

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وأكّد مسؤول آخر من لجنة السجون التابعة للحركة أنّ كابول أفرجت عن 200 سجين منذ الاثنين.

وقال إنه مقابل تحرير سجناء طالبان، أطلق المتمردون سراح أربعة من قوات النخبة الأفغان كانوا محتجزين لديهم، مضيفا أنه سيتم إطلاق سراح اثنين آخرين الأربعاء.

وأفاد مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية فرانس برس أنه تم الإفراج عن “عشرات” من سجناء طالبان الاثنين.

وقال “سيتم إطلاق سراح السجناء الباقين في غضون يومين”.

وبموجب شروط اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في شباط/فبراير، كان من المفترض أن تحرر كابول خمسة آلاف مقاتل مقابل تحرير طالبان ألف جندي أفغاني.