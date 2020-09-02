مصر..176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و899 متعافي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت مصر ، الثلاثاء، 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة، مقارنة مع 212 إصابة و22 وفاة أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 99115 حالة، من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها و5440 حالة وفاة”.

وأضاف أن الوزارة “تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية”.

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وكان مطار القاهرة الدولي قد أعلن، أمس الثلاثاء، تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات من دون تحليل “PCR” الخاص بفيروس كورونا، بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول العالم، في إطار خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.