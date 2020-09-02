5 إصابات بينها حرجة بحادثي طرق في حيفا وعبلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والحرجة بحادثي طرق منفصلين وقعا في الساعات الأخيرة في منطقة حيفا وفي قرية عبلين، حيث تم نقل الجرحى للعلاج بالمستشفيات بعد إسعافهم ميدانيا.

في عبلين، أصيبت شابة (23 عاما) بجروح بلغت بين المتوسطة والخطيرة جراء حادث طرق ذاتي وقع في ساعات الليل في القرية، حيث نقلت الجريحة إلى المستشفى للعلاج، فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث الذي نجم عن انقلاب السيارة التي قادتها الشابة.

وبالقرب من حيفا، أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والحرجة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء، على شارع رقم 70 بمساره المؤدي إلى مدينة حيفا.

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وأفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا عن جرحى جراء حادث دهس بالقرب من حيفا، وعلى الفور هرع الطاقم الطبي وقدم الإسعافات الأولية لرجل في الخمسينيات وصفت حالته بالخطيرة ولآخر بالأربعينات وصفت حالته بالخطيرة.

كما أصيب اثنان من مستقلي السيارة الخصوصية بجروح متوسطة، حيث قامت طواقم الإسعاف بنقل الجرحى إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، أغلقت الشرطة مكان الحادث من الاتجاهين وشرعت التحقيق في ملابساته، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن حادث دهس وقع على شارع رقم 70 عند مفرق الياغور المؤدي لحيفا، إذ أقدمت سيارة خصوصية ولأسباب لم تتضح بدهس عمال يعملون على صيانة وتطوير الشارع.