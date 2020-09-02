شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يزور العراق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

من المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق اليوم الأربعاء في إطار جهود تحظى بدعم الأمم المتحدة لتعزيز استقلال البلاد.

وقال ماكرون في كلمة أدلى بها من العاصمة اللبنانية ليل الثلاثاء، إن زيارته للعراق تركز على بدء مبادرة جديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأضاف: "لقد عانى العراق كثيرا".

وكانت هناك تكهنات في باريس حول زيارة إلى بغداد، لكن قصر الإليزيه لم يؤكد ذلك في البداية.

وخلال زيارته للبنان، أكد الرئيس الفرنسي على الحاجة إلى إصلاح منظومة الكهرباء والمصارف والعدالة.