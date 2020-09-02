شكرا لقرائتكم بايدن: أميركا ليست عنصرية ولم أدع لوقف تمويل الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، الثلاثاء، عن دعمه لإنفاذ القانون في الوقت الذي يعاني حزبه من هذه القضية بسبب مسعى "لوقف تمويل الشرطة". وخلال مقابلة إخبارية محلية بعد خطابه في بيتسبرغ، قال بايدن: "دعنا نوضح الحقائق، فأنا لا أريد أن أوقف تمويل الشرطة. أريد أن أضيف 300 مليون دولار إلى ميزانياتهم المحلية للتعامل مع الشرطة المجتمعية لإعادة الشرطة مع المجتمع".

وتابع: "الشخص الوحيد الذي يفكك تمويل الشرطة هو الرئيس.. انظر إلى ميزانيته. إنه يدعو إلى خفض نصف مليار دولار في تطبيق إنفاذ القانون المحلي".

ومع توجيه العديد من الأشخاص الانتباه إلى عدم المساواة العرقية في نظام العدالة، تناول بايدن أيضا اتهامات بأن الولايات المتحدة دولة عنصرية. وقال: "لا، لكن يجب التعامل مع العنصرية. إنها أقلية صغيرة جدًا".

وفي يونيو الماضي، عندما أصبح "وقف تمويل الشرطة" صرخة حاشدة للعديد من المتظاهرين المطالبين بالعدالة لجورج فلويد، دعا بايدن إلى إصلاح الشرطة، لكنه قال إنه لا يدعم إلغاء تمويل أقسام الشرطة.

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وقال بايدن إنه يريد إصلاحات تشمل المزيد من التمويل للمدارس العامة والبرامج الصيفية والصحة العقلية وعلاج تعاطي المخدرات، بما في ذلك استثمار 300 مليون دولار في خدمات الشرطة المجتمعية (COPS).

وأضاف بايدن في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترمب يريد خفض تمويل أجهزة إنفاذ القانون المحلية بنحو 500 مليار دولار، وهو ادعاء صنفه موقع "بوليتيفاكت" PolitiFact على أنه "Mostly True" صحيح حيث سيقلل اقتراح ميزانية ترمب للسنة المالية 2021 لتمويل وزارة العدل لإنفاذ القانون على مستوى الولاية بمقدار 380 مليون دولار، مقارنة بالسنة المالية 2020، كما ستخفض ميزانية الرئيس من دعم الشرطة بمقدار 170 مليون دولار، وفقًا لـ PolitiFact.

وقال بايدن إنه يدعم التمويل المشروط لأقسام الشرطة في مقابلة بالفيديو في يوليو، أجراها الناشط التقدمي آدي بركان. وتابع: "إذا لم يوقفوا الخنق، فلن يحصلوا على منحة بيرن؛ وإذا لم يقوموا بتحسينات فلن يحصلوا على أي مساعدة.. وإذا لم يفعلوا ذلك، لأنك تعلم جيدًا كما أفعل، فإن الغالبية العظمى من أقسام الشرطة يتم تمويلها من قبل المنطقة، وتمولها البلدية، وتمولها الدولة. إنها الحكومة الفيدرالية فقط هي التي تأتي على رأس هذا، وهكذا تقول إنك تريد المساعدة، عليك القيام بالإصلاحات التالية، وعليك التأكد من إلغاء أوامر الضرب والخنق أو لن تحصل على منحة بيرن".

يذكر أن منحة بيرن تأتي من خلال وزارة العدل، وهي "المصدر الرئيسي لتمويل العدالة الفيدرالية للولايات القضائية الحكومية والمحلية"، وفقًا لصفحة الويب الخاصة بالبرنامج.