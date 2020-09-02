شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» لا أمل للعالم لتحقيق التنمية المستدامة بدون تسخير طاقة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه لا أمل للعالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ بدون تسخير طاقة الشباب وذكائهم التكنولوجي وتفاؤلهم.

وأشار غوتيريش اليوم في رسالة افتراضية خلال الحدث رفيع المستوى المعني "بالجيل اللامحدود"، إلى أن الاستثمار في التعلم الرقمي وتدريب الشباب ضروري لبناء التماسك الاجتماعي والحد من أوجه عدم المساواة التي تعيق التنمية البشرية. وشدد على ضرورة حشد الموارد المالية والسياسية على نطاق واسع من قبل الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وكذلك الوكالات الدولية لدعم الشباب.