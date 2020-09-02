شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة وانهيار سد بسبب فيضانات موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أدت الفيضانات التي تشهدها مدن أقصى الشمال الموريتاني حاليًا إلى مقتل امرأة جرفتها السيول، إضافة إلى انهيار سد أركن التابع لمدينة باسكنو. وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية أن تساقط كميات كبيرة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أدى أيضًا إلى خسائر مادية كبيرة أضرت بالبيوت والمحلات التجارية والمدارس.

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