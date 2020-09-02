شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. تراجع كبير في الإصابات اليومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإسبانية أمس الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميا انخفض على مدى الأيام الأربعة الماضية، متراجعا بشدة عن ذروة بلغت زهاء عشرة آلاف حالة قبل نحو عشرة أيام.

وذكر مسؤولون أنه لا حاجة لعزل عام جديد.

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وسجلت إسبانيا 2731 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن يمكن تعديل هذه البيانات في المستقبل مع تحديث إسبانيا إحصاءاتها بأثر رجعي.

ورفع تحديث أمس مجمل الإصابات منذ ظهور جائحة كورونا 8115 حالة إلى 470973، وهو عدد يزيد على أي دولة أخرى في غرب أوروبا.

ومع ذلك، شدد وزير الصحة سلفادور إيا على أن زيادة الإصابات لم تؤد إلى زيادة الضغط على المستشفيات، حيث تبلغ نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19 الناجم عن كورونا حوالي ستة بالمائة في جميع أنحاء البلاد.