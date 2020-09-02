ترامب وبايدن.. المواجهة تحتدم في سباق الانتخابات الأمريكية

كشفت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، تقدم جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بـ 6 نقاط.



ورغم ذلك التقدم، إلا أن الاستطلاعات تشير إلى أن الرئيس ترامب يحظى بأصوات ضمن هامش خطأ أكثر أو أقل من 3 نقاط في العديد من الولايات الأمريكية.

وفي المجمع الانتخابي، تشير استطلاعات الرأي، إلى أن جو بايدن يؤيده 217 عضوا، فيما يحظى الرئيس ترامب بتأييد 126 فقط، و 195 عضوا لم يحددوا موقفهم حتى الآن، من إجمالي عدد أصوات المجمع الانتخابي البالغ 538 صوتا.

وفي وقت سابق، تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن الاتهامات، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها المدن الأمريكية.

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واتهم بايدن الرئيس بـ"التشجيع على العنف"، وقال بايدن عن ترامب في بيان له: "ربما يعتقد أن كتابة تغريدات حول القانون والنظام تجعله قويا، لكن عدم قدرته على دعوة مؤيديه إلى التوقف عن البحث عن الصراع، مؤشر على مدى ضعفه".

وكتب ترامب على "تويتر"، الإثنين: "تابعت تصريحات بايدن، وبرأيي فإنه يتهم الشرطة أكثر من المشاغبين والفوضويين والمحرضين والناهبين، الذين لا يمكنه أن يتهمهم لأنه سيفقد تأييد أنصار بيرني (ساندرز) اليساريين المتطرفين!".

واتهم ترامب من وصفهم بـ"رؤساء بلديات وحكام ولايات يساريين متطرفين" بأنهم فقدوا السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن "الفوضويين" خرجوا عن السيطرة ولم يعودوا يسمعون قادتهم، وبينهم "جو البليد الذي تم إخراجه من قبوه".

واعتبر ترامب أنه لولا إصراره على إدخال الأمن الفدرالي إلى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب في أعقاب حادث إطلاق النار على مواطن أسمر من قبل الشرطة، لزالت تلك المدينة من الوجود، معربا عن شكره لعناصر الأمن الفدرالي والحرس الوطني.