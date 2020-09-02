شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الجمعيات العمومية للنظر فى دمج عدد من فرعيات "المحامين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رجائى عطية نقيب المحامين، الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

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كما تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب الشرقية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وتنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب أسيوط، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.