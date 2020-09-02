أستراليا تستعد لتأكيد أول ركود اقتصادي منذ نحو 30 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):

تستعد أستراليا لتسجيل أسوأ أرقامها الاقتصادية منذ 60 عاما ، حيث من المتوقع أن تؤكد الحسابات القومية لربع يونيو، أول ركود في البلاد منذ عقود وانكماش قياسي في الناتج المحلي الإجمالي.

وسيكشف ربع يونيو عن حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون انكماشا بنحو 6%.

وسيمثل ذلك تراجعا هائلا مقارنةً بالانخفاض الأكثر تواضعا

بنسبة 0.3% في ربع مارس. كما أنه سيكون أكبر انكماش مسجل منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وسيكون الانكماش هو الأسوأ الذي تشهده أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية، وأول ركود في البلاد منذ عام 1991.