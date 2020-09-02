كوريا الجنوبية: 324 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة بكورنا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول/واشنطن - (د ب أ):
استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عند 20 ألفا و182 حالة حتى ليل الثلاثاء/الأربعاء.
وبلغ عدد الوفيات 324 وفاة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى 15 ألفا و198 شخصا من الفيروس منذ تسجيل أول إصابة في كوريا الجنوبية قبل نحو 32 أسبوعا.
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