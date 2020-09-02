شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحول مدارس إلى «التعلم عن بعد» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

قررت السلطات الإماراتية تحويل مجموعة من المدارس في إمارات مختلفة في الدولة إلى نظام (التعلم عن بعد) وذلك بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كورونا ضمن الموظفين تم فحصهم، وسيبقى العمل بهذا الاجراء الاحترازي لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

وأفادت وزارة التربية أنه يتم التواصل مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتقديم كافة المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي.

ودعت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات جميع العاملين من معلمين وإداريين، وطلبة وأولياء أمورهم، للتعاون والإفصاح عن أي حالات مشتبه بها أو أي اختلاط بمصابين بفيروس كورونا أو وجود أي أعراض مرضية، وذلك بهدف التعاون للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى عدم مزاولة العمل أو إرسال الطلبة إلى المدارس في حالة ظهور أي أعراض لضمان صحة وسلامة الجميع.