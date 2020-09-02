كابول تستأنف إطلاق سراح سجناء طالبان

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أفرجت كابول عن 200 سجين منذ الاثنين، فرأت طالبان في ذلك خطوة ايجابية تمهد الطريق لبدء محادثات أفغانية أفغانية.

كابول: أكّد متحدث باسم حركة طالبان الثلاثاء أنّ السلطات الأفغانية استأنفت الإفراج المثير للجدل عن سجناء في الحركة المتطرفة، في خطوة مهمة من شأنها كسر الجمود الذي أدى لتأجيل بدء محادثات السلام لشهور.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان، لوكالة فرانس برس: "تم الافراج عن سجنائنا ونرى ذلك خطوة ايجابية تمهد الطريق لبدء محادثات أفغانية أفغانية".

وأكّد مسؤول آخر من لجنة السجون التابعة للحركة أنّ كابول أفرجت عن 200 سجين منذ الاثنين.