12 قتيلًا في انقلاب قاربين في نيجيريا

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انقلب قاربان في نيجيريا في حادثين منفصلين أسفرا عن مصرع 12 شخصًا، الأول أصاب مشاركون في جنازة خارج لاغوس، والثاني أصاب مدعوين على عرس في غرب البلاد.

لاغوس: لقى 12 شخصا مصرعهم في حادثي انقلاب قاربين في نيجيريا، على ما أفاد مسؤولون محليون الثلاثاء. وذكرت وكالة إنقاذ حكومية أنّ شخصين لقيا مصرعهما وفقد آخر في الحادث الأول الاثنين بعد انقلاب قارب صيد كان ينقل مشيعين إلى جنازة خارج العاصمة التجارية لاغوس. وأشارت إلى انقاذ اربعة اشخاص. وأضافت أن الأشخاص السبعة الذين كانوا على متنه لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.

وفي حادث منفصل الاثنين أيضا، غرق 10 مدعوين في حفل زفاف عندما انقلب قاربهم في منطقة جيغا بولاية كيبي في شمال غرب البلاد، بحسب مسؤول طوارئ. وقال ساني دودودو، رئيس وكالة إدارة الطوارئ الحكومية في كيبي، إن الضحايا كانوا متجهين إلى حفل زفاف في قرية على الضفة الأخرى للنهر.

وأفاد لوكالة فرانس برس أنّ "القارب انقلب بسبب الامواج المضطربة في النهر الفائض إثر هطول امطار غزيرة. غرق جميع ركاب القارب العشرة. وتم انتشال اربع جثث ويجري البحث عن الجثث الست المتبقية". واضاف: "انها عملية صعبة لان تيارات المياه جرفت الجثث".

وحوادث القوارب المميتة شائعة في نيجيريا بسبب الحمولة الزائدة وتجاهل إرشادات السلامة ونقص الصيانة وسوء الأحوال الجوية.