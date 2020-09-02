العالم على بعد خطوة من لقاح أكسفورد

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"الخليج 365" من لندن:ذكرت معلومات أن العالم قد يكون على بعد خطوة واحدة من الحصول على لقاح كورونا بعد أن دخل مرشح جامعة أكسفورد للقاح المرحلة النهائية من الاختبارات في الولايات المتحدة.

وقالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة AstraZeneca، التي تمتلك حقوق اللقاح، إنها سجلت 30 ألف متطوع أميركي للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية.

وهذا يعني الآن أن 50000 شخص حول العالم يشاركون في دراسات لمعرفة ما إذا كان اللقاح - المعروف باسم AZD1222 - يمكن أن تمنع من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19.

وتم بالفعل حقن الآلاف من المتطوعين بالعقار التجريبي في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا ويتم رصدهم من قبل العلماء.

وقالت البروفيسورة سارة غيلبرت من أكسفورد، العقل المدبر وراء اللقاح، إن البيانات الأولية من التجارب في هذه البلدان يمكن توقعها في الأسابيع المقبلة.

وقالت شركة AstraZeneca ومقرها كامبريدج إنه من المقرر إجراء مزيد من التجارب في اليابان، حيث كانت هناك موجة ثانية قاتلة، وفي روسيا، حيث كان هناك مليون حالة.

أكسفورد بيوميديكا

في هذه الأثناء، أبرمت شركة الأدوية البريطانية اليوم الثلاثاء صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني مع أكسفورد بيوميدكا Oxford Biomedica لإنتاج اللقاح بكميات كبيرة إذا ثبتت فعاليته، حسب تقرير لصحيفة (ديلي ميل) اللندنية.

وستكون شركة أكسفورد بيوميديكا للعلاج الجيني والخلايا هي الشركة المصنعة الوحيدة للقاح في بريطانيا لمدة 18 شهرا.

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وأبرمت AstraZeneca أيضًا صفقات مع الشركات المصنعة في الصين والولايات المتحدة وعبر أوروبا حيث تتطلع إلى تزويد العالم بأسره بكعكة أكسفورد.

تقول أكسفورد بيوميديكا إنها ستتلقى 15 مليون جنيه إسترليني كرسوم حجز سعة، بالإضافة إلى 35 مليون جنيه إسترليني لعمل دفعات متعددة من اللقاح إذا نجح.

وأظهرت التجارب المبكرة نتائج واعدة، حيث أظهرت الاختبارات أن اللقاح آمن للاستخدام على البشر ويبدو أنه يثير استجابة مناعية. لكن البيانات التي تثبت أنها تحمي الناس غير متوقعة حتى وقت لاحق من هذا العام.

الأكثر ضعفا

وقالت تقارير إن البروفيسور سارة غيلبرت ، التي تقود فريق أكسفورد، واثقة من أن اللقاح يمكن أن يكون جاهزًا للأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع بحلول نهاية العام.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك ، إن العاملين في مجال الصحة والرعاية في الخطوط الأمامية ، وأولئك المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة ، بما في ذلك سكان دور رعاية المسنين ، سيكونون أول من يحصل على اللقاح.

وسيكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من أمراض القلب والكلى هم التاليون، وفقًا للسيد هانكوك، الذي قال إن رؤساء الصحة يفكرون أيضًا في الوصول السريع للأشخاص من خلفيات عرقية BAME ، والذين يتأثرون بشكل غير متناسب بـ Covid-19.

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