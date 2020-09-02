شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.5 درجة يقع قبالة أتاكاما في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي أمس الثلاثاء وذلك بعد يوم من زلزل أقوى ضرب المنطقة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال، الذي سجلت قوته مبدئيا 6.1 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر.

وجاء عقب زلزال قوته 6.8 درجة في المنطقة ذاتها مساء الاثنين.