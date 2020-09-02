شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل 69 ألف إصابة و1312 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

استقرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان عند 69 ألفا و22 إصابة حتى أمس. وبلغ عدد الوفيات 1312 وفاة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء. وتعافى 57 ألفا و353 شخصا من كورونا منذ تسجيل أول إصابة في اليابان قبل نحو 32 أسبوعا.

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