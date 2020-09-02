شكرا لقرائتكم خبر عن 176 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 176 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 19 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 899 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.