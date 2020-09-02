شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

من جهة أخرى، صدت القوات المشتركة، هجوما هو الثاني من نوعه لميليشيات الحوثي الانقلابية خلال 24 ساعة جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية في ظل صمت الأمم المتحدة.

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وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن ميليشيات الحوثي التابعة لإيران حاولت بهجومها فتح ثغرة صوب مركز مديرية الدريهمي من الجهة الشرقية، سرعان ما باء بالفشل وخسائر بشرية في صفوفها.

وأكد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات بمختلف الأسلحة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منها، وإخماد مصادر الإسناد، فيما استشهد وأصيب أحد أفراد القوات المشتركة.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي نصبت مرابض مدفعية في منطقة الشجن وصرح الجامع، واستخدمتهما أثناء الهجوم الفاشل الأمر الذي أثار الفزع والخوف في أوساط أهالي المنطقة.