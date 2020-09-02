مرشح لرئاسة برشلونة: من المستبعد أن يتراجع ميسي عن قرار الرحيل

قال فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة إن من المستبعد أن يتراجع ليونيل ميسي عن قرار مغادرة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وصدم ميسي برشلونة الشهر الماضي عندما أبلغ محاموه النادي بأنه يرغب في تفعيل شرط في عقده يسمح له بالرحيل مجانا قبل موسم 2020-2021.

ويزعم النادي أن هذا الشرط انتهى في العاشر من يونيو حزيران، كما أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا قائلة إن العقد ما زال ساريا، لكن فونت لا يشعر بالتفاؤل إزاء إقناع ميسي بالبقاء لعام آخر.

وأبلغ فونت سكاي سبورتس "أتمنى حقا أن يتراجع عن قراره. لكن الأمر يبدو مستبعدا... إذا سار الأمر بهذه الطريقة، فإن التركيز يجب أن يكون على سير عملية التغيير بأقصى سلاسة ممكنة".

وأضاف "ميسي يحب النادي ويحب الانتصارات، ويرغب في التنافس.

يقول ذلك منذ أعوام وأعوام، الأمر لم يحدث منذ عدة أسابيع".

وتابع "للأسف النادي لم ينجح في الوفاء بوعوده في بناء فريق يستطيع المنافسة".

وفاز ميسي (33 عاما) لآخر مرة بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2015 وكانت الهزيمة المذلة 8-2 على يد بايرن ميونيخ في دور الثمانية الشهر الماضي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لأفضل لاعب في العالم ست مرات.

ووصف ميسي، الذي لم يحضر فترة الإعداد للموسم الجديد مع برشلونة التي بدأت أمس الاثنين، في وقت سابق فريقه بأنه "ضعيف" و"متذبذب المستوى" بعد أن فرط في لقب الدوري لصالح غريمه ريال

مدريد.

وأنفق النادي الملايين في سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة

على ضم لاعبين لم يرتقوا لمستوى التوقعات ويأمل فونت أن يغير استراتيجية الانتقالات إذا انتخب رئيسا للنادي.

وقال فونت الذي يأمل أن يخلف الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو في الانتخابات المقررة في مارس آذار "في الوقت الحالي يتخذ الرئيس ورئيس مجلس الإدارة وحتى بعض المديرين قرارات بشأن الانتقالات وحول بيع اللاعبين وهذا الأمر بحاجة لأن يتغير.

"لهذا السبب نقوم بإعداد مشروع ونحتاج إلى أشخاص من عالم كرة القدم لقيادة هذا المشروع".

وتوجه والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله إلى برشلونة اليوم الثلاثاء لمقابلة رئيس النادي بارتوميو وفقا لوسائل إعلام أرجنتينية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية خورخي ميسي وهو يستقل طائرة خاصة في روساريو.

وذكرت صحيفتا أولي وكابيتال دي روساريو أن الطائرة متجهة إلى الولايات المتحدة حيث يمكن من هناك أن يواصل رحلته لإسبانيا.

