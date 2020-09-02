منظمة الصحة: الهند تقود الزيادة العالمية في إصابات «كورونا» الأسبوعية

سجلت الهند زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، أعلى من أي بلد آخر في الأسبوع الأخير، وبلغت هذه الزيادة نحو نصف مليون، ودفعت الإجمالي العالمي للارتفاع واحداً في المائة، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية.

وذكرت المنظمة أن إجمالي الوفيات الجديدة بالفيروس انخفض في الأيام السبعة الأخيرة بنسبة ثلاثة في المائة، بالمقارنة بالأسبوع السابق، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة على مستوى العالم ارتفعت إجمالاً بنحو 1.8 مليون حالة.

وتابعت المنظمة في أحدث تقاريرها أن المرض التنفسي ينتشر كذلك في الأميركيتين اللتين ما زالتا تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة والوفاة المسجلة على مستوى العالم، رغم تراجع طفيف في الحالات في بعض المناطق.

وقالت إن بيرو والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين تشهد «اتجاهاً متصاعداً».

وسجلت إسبانيا وروسيا وفرنسا وأوكرانيا أعلى إصابات جديدة في أوروبا في الأسبوع المنتهي يوم 30 أغسطس (آب)، ووصلت الارتفاعات في إسبانيا إلى مستوياتها المسجلة في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين. وتابعت المنظمة أن حالات الإصابة الجديدة في إيطاليا قفزت بنسبة 85 في المائة.

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وقالت المنظمة، «سجلت منطقة جنوب شرقي آسيا أكبر زيادة أسبوعية، فيما يرجع أساساً لزيادة حالات الإصابة في الهند». وأضافت: «الهند سجلت نحو 500 ألف حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية بزيادة 9 في المائة عن الأسبوع السابق، وهو أعلى رقم للإصابات الجديدة على مستوى العالم».

وفي أفريقيا، قالت المنظمة، إن الحالات في إثيوبيا بلغت «ارتفاعات جديدة»، في حين واصلت جنوب أفريقيا اتجاهاً نزولياً. وبجنوب أفريقيا خامس أكبر عدد إصابات على مستوى العالم وأكبر عدد في القارة.

وتباينت المعدلات في منطقة شرق المتوسط، حيث سجلت المنظمة أعلى أعداد للإصابات الجديدة في العراق وإيران والمغرب والسعودية والكويت.

وتفيد إحصاءات وكالة «رويترز» للأبناء، بأن أكثر من 25.44 مليون نسمة أصيبوا بالمرض على مستوى العالم، منذ بدء تفشيه في الصين في أواخر العام الماضي، وبأنه أدى إلى وفاة 847 ألفاً و965 مصاباً على مستوى العالم.