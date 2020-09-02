السودان يوقف 5 قيادات إخوانية بتهم الفساد

ألقت نيابة الفساد والتحقيقات المالية في السودان، القبض على 5 قيادات في نظام الإخوان البائد، بتهم فساد تتعلق بالتعدي على أصول صرح رياضي قومي.



وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة السودانية، فإن النيابة أوقفت كلا من الإخواني شرف الدين بانقا، وكبشور كوكو، وجودة الله عثمان، وعماد فضل المرجي، ويوسف عوض الكريم، بتهمة التورط في ملف "المدينة الرياضية".

وكانت وزارة الشباب والرياضة فتحت قبل عدة أشهر بلاغاً في ملف التعديات التي طالت المدينة الرياضية والتي استمرت لعقود طويلة وبعدد كبير في التجاوزات.

وقامت النيابة في الفترة الماضية باستجواب بعض المتهمين، وعلى رأسهم نائب الرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه، وعبدالرحيم محمد حسين، ويوسف عبدالفتاح، قبل أن تقود التحقيقات لدخول أسماء جديدة في دائرة الاتهام وتم إلقاء القبض عليهم مؤخرا.

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وقررت النيابة في وقت سابق، الحجز على أراضي مدينة السودان الرياضية، ومنع التصرف فيها، وأوصت بعدم قيام أي أعمال جديدة بالمدينة حتى اكتمال التحقيقات ورفع الملف إلى القضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة القانونية تقوم بمتابعة لملف القضية وتطوراتها، مؤكدة أنها ستعمل على وضع الرأي العام في الصورة، ومشاركة الممكن من المعلومات التي لا تؤثر على سير التحقيقات.

وبدأ مشروع المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم العام 1992، كحلم لتطوير البنية التحتية الرياضية بالبلاد، لكنه تعرض لتعدٍ ممنهج من النظام السابق، شمل التعدي على الأراضي المخصصة، والأموال المرصودة له، ليُسجل كأكبر عملية فساد مالي وإداري في تاريخ السودان.

وبحسب تقارير المراجع القومي، التي عرضت أمام البرلمان السوداني خلال السنوات الماضية، فإنه تم تخصيص مليار جنيه سوداني عام 1992 لتشييد المدينة الرياضية على مساحة 1.488.144 متر مربع، لكنها تقلصت بسبب التعديات إلى 406 آلاف متر مربع، وهو ما أكدته الوزيرة.