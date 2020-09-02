تلفزيون السودان تعرض "للتخريب" عشية توقيع اتفاق السلام

كشف المدير العام لتلفزيون السودان الرسمي، لقمان أحمد عن تعرض الفضائية القومية، لعملية تخريبية كبرى الأحد الماضي، عشية توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة والجبهة الثورية.



وقال لقمان في بيان: إن العملية التخريبية تمثلت في سحب ست لوحات استقبال، وتوزيع وبث الصورة والصوت من غرفة التحكم الرئيسية للتلفزيون، مما شل قدرة التلفزيون على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت.

وأضاف، "حتى السابعة والنصف من صباح الإثنين الحادي والثلاثين من أغسطس/آب 2020 لم تكن غرفة التحكم الرئيسية في التلفزيون قادرة على الاستقبال والتوزيع والبث وبالتالي غير قادرة على نقل مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا".

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وأشار إلى أن مهندسي التلفزة انخرطوا في جهود جبارة لجلب لوحات بديلة، لمحاولة إحياء غرفة التحكم وتمكنوا من إنجاز ذلك قبيل بدء مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.

وأضاف "تمكن التلفزيون من نقل مراسم توقيع اتفاق السلام، وأصبحت شاشته المصدر الوحيد لنقل الحدث لكل القنوات السودانية والعربية".

اتفاق السلام بالسودان.. ترحيب عربي ودولي باللحظة التاريخية

وأعلن أن قيمة اللوحات المسحوبة تبلغ خمسة عشر ألف دولار، وهي غير قابلة للبيع، لأنها لا تصلح إلا للعمل فقط في غرفة التحكم الرئيسية لتلفزيون السودان.

وأشار إلى أن إدارة التلفزيون قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية، وقدمت بلاغا لشرطة أم درمان، حيث تجري إدارة المباحث الجنائية تحقيقات مكثفة حول الحادث.