الدنمارك تستدعي سفير موسكو لانتهاك مقاتلة روسية مجالها الجوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الدنمارك، الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي لديها للاحتجاج على انتهاك مقاتلة تابعة لموسكو مجالها الجوّي خلال تدريبات لحلف شمال الأطلسي.



وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، في بيان: " نخذ على محمل الجدّ الانتهاك غير المقبول للمجال الجوي الدنماركي من قبل روسيا، ومن الضروري للغاية أن يلتزم الجميع بما في ذلك روسيا بالقواعد الأساسية والمبادئ الدولية".

بدوره، ندّد حلف شمال الأطلسي بما وصفه بـ"السلوك الاستفزازي الروسي".

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وقال الحلف، في بيان، إنّ "الحادث الذي وقع، الجمعة بالقرب من جزيرة بورنهولم الواقعة إلى الشرق من كوبنهاجن هو الأول من نوعه منذ سنوات، ويشير إلى مستوى جديد في السلوك الاستفزازي الروسي".

وأوضح البيان أنّ "الحادث وقع حين طاردت مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 قاذفة أمريكية من طراز بي-52، وارتكبت انتهاكاً كبيراً للمجال الجوي لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي".

وفي السويد المجاورة، نشر الجيش نظام دفاع مضادّاً للطائرات جديداً في جوتلاند، الجزيرة الواقعة في بحر البلطيق والتي تعتبر خط الدفاع الأمامي لهذه الدولة الإسكندنافية المحايدة.