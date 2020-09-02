تعرف على قيم جوائز الصحافة المصرية للفائزين بمسابقة نقابة الصحفيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نقابة الصحفيين، استمرار تلقى الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020، وذلك بمجمع الخدمات بالدور الأول بالنقابة، على أن تكون الأعمال المقدمة منشورة خلال عام 2019، تشمل المسابقة 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة. و يرصد ”الخليج 365” قيمة الجوائز التى يحصل عليها الفائز فى فروع المسابقة وهى كالاتى : و يرصد ”الخليج 365” قيمة الجوائز التى يحصل عليها الفائز فى فروع المسابقة وهى كالاتى : يحصل الفائز فى كل جائزة على 5 آلاف جنيه. يمنح الفائز الأول فى جائزة مجدى مهنا 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثانى 4 آلاف جنيه. Advertisements يمنح الفائز الأول فى جائزة البيئة 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثانى 4 آلاف جنيه. يمنح الفائز الأول فى جائزة محمد عيسى الشرقاوى 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثانى 4 آلاف جنيه. يمنح الفائز فى جائزة سمير عبد القادر 10 آلاف جنيه. يمنح الفائز فى جائزة حسين عبدالرازق 10 آلاف جنيه.

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