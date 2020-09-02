شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح يكشف رواتب مذيعى الإخوان الإرهابية.. محمد ناصر ومعتز مطر أكثرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى السابق بجماعة الإخوان، أن مذيعى قنوات الإخوان يتقاضون مرتبات كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن محمد ناصر هو أكثر الإخوانيين الذين يتقاضون مرتبات كبيرة داخل قنوات الجماعة يليه معتز مطر، ثم باقى مذيعى الإخوان.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هشام عبد الله يتقاضى 1000 دولار على الحلقة الواحدة فقط، موضحا أن هذه الأرقام الباهظة تأتى في وقت لا يجد فيه أعضاء الإخوان الهاربين في الخارج أي عمل.

وأوضح مختار نوح، أن قيادات الإخوان كانت مختلفة على قيادة محمود عزت للجماعة، موضحا أن الإخوان في تركيا يعانون من الإخوان مثلهم وهناك حالة من التزاحم والتمييز بينهم خلفت حالة من البغض والحقد.