شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف سر مهاجمة الإخوان للمشروعات القومية رغم تشييدها لصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن الدولة تعمل فى إنجازاتها المتعاقبة للمشروعات القومية من خلال رؤية واستراتيجية واضحة تعالج مشاكل الدولة المتراكمة لعشرات السنين، مشددا أن كافة ما يتخذ من قرارات يبنى الدولة لسنوات طويلة.

وشدد أبو حامد، أنه من يرصد ممارسات الإخوان يجد أنها دائما ما تكون هناك حملات متوازية لتشويه الإجراءات الإصلاحية بالتزامن مع ما يتم مشروعات، مشيرا إلى أن كافة ما تم افتتاحه يبنى على دراسة مستفيضة وفى وقت قليل حقيقة الأمور تظهر أمام المواطن والذى يتأكد فيها من زيف الحقائق التى تروجها الجماعة.

Advertisements

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن محور المحمودية تعرض لهجمات عدة من قبل الإخوان ومع الافتتاح بالأمس ظهر كيف يأتى هذا المشروع لصالح المواطن فى المقام الأول، هذا بالإضافة إلى ما روج بشأن التصالح فى مخالفات البناء رغم أنه قرار دولة تخطط لوطن يليق بحياة الشعب المصرى واستكمال الرؤية الإصلاحية، مؤكدا أن المشروعات القومية تتم فى إطار استراتيجية إصلاحية ورغم كافة حملات التشويه فالدولة مصرة على استكمالها لأنه تظهر فى وقت أقل مدى نجاحها لتخرس محاولات الأبواق المعادية للتشويه.

وتابع أبو حامد قائلا: "الشتكيك فى المشروعات القومية ظهر فى نماذج عدة منها مشروعات الكهرباء وتوسعة قناة السويس وتوسعات الأنفاق ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها"، موضحا أن المواطن يرى بنفسه ما يقال عن المشروعات القومية بالتحريض والكذب وما هو حقيقة ذلك على أرض الواقع.. ونتمنى أن يكون قد أصبح لديه من الوعى ما يمكنه من التعرف على حقيقة هذه الأكاذيب وأن يرد هو بنفسه على ساحات السوشيال ميديا ".

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن عدد من الملفات الشائعة والتى يأتى على رأسها مخالفات البناء، حيث أكد على خطورة هذا الملف بشكل يشبه خطر قضية سد النهضة، مشددا على أن الدولة لم تتخذ أى إجراء صارم تجاه هذا الملف بشكل مفاجئ، حيث تم الحديث عنه منذ 3 سنوات.، كما تطرق الرئيس إلى القنوات المسيئة التى تعمل على تقليب الرأى العام من خلال قلب الحقائق، محذرا من الانزلاق وراء الشائعات التى لا ترضى الله سبحانه وتعالى".