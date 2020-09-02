إيطاليا تسجل 978 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إيطاليا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و8 حالات وفاة.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن بيان للوزارة، جاء في نصه: أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 8 حالات وفاة أخرى، ما رفع عدد الضحايا منذ بداية تفشي الوباء إلى 35491 حالة".
وأشار البيان إلى تماثل 291 شخصًا للشفاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 207944 شخصًا، منذ بدء حالة الطوارئ في إيطاليا.
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