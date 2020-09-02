الإمارات تسجل لليوم الثاني أكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات اليوم الثلاثاء، أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وأعلنت السلطات الإماراتية رصد 574 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات إضافية خلال الساعات الـ24الماضية وذلك بعدما كان عدد الحالات الجديدة عند 541 إضافة إلى حالتي وفاة في اليوم السابق.
وأحصت الإمارات 70805 إصابات، بينها 384 وفاةبفيروس كورونا.
وبلغت الإصابات اليومية في البلاد أعلى مستوياتها منذ تسجيلها 683 إصابة في الـ5 من يوليو الماضي.
وعادت الشركات والأماكن العامة للعمل منذ انتهاء حظر التجول في 24 يونيو، فيما استأنفت دبي استقبال السياح الأجانب في الـ7 من يوليو.
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