هذا ما بحثه ولي عهد السعودية مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 12:23 صباحًا ولي عهد السعودية وكبير مستشاري ترامب ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى الثلاثاء بكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر. وقالت الوكالة إنهما بحثا “آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم”. وكان كوشنر بدأ زيارة للمنطقة الاثنين شملت دولا خليجية عدة.

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