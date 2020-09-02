عبدالله بن زايد: السلام خيار استراتيجي ولن يكون على حساب دعم القضية الفلسطينية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، إن الجالية الفلسطينية لعبت دورًا إيجابيًا في نهضة دولة الإمارات، مؤكدا أن بلاده ستظل دائمًا الحاضنة الأمينة لهم و لأسرهم.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي خلال لقاء نظمه في أبوظبي ممثلون للجالية الفلسطينية بالإمارات، مساء الاثنين: “اليوم والإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام والمستقبل أؤكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم كما أؤكد أن هذه العلاقة ثابتة وراسخة ولن تتغير”.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن موقف بلاده ثابت في دعمه للموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، قائلا: “سنستمر في دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته الإمارات وهو موقف نابع من قناعة متجذرة لا تغيره أية اعتبارات”.

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ووصف الشيخ عبدالله بن زايد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بأنها خيار استراتيجي وضروري للمنطقة، وأنه لن يكون على حساب دعم القضية الفلسطينية.

وأعرب عن تطلعه إلى استمرار العطاء الإيجابي للجالية الفلسطينية، قائلا إن الإمارات “كما كانت دائمًا الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم”.

وتأتي كلمة الشيخ عبدالله بن زايد تزامنا مع زيارة الوفد الأمريكي – الإسرائيلي المشترك، برئاسة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، دونالد ترامب، إلى الإمارات.