كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر طبيب ترامب: الرئيس لم يصب بجلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الرئيس لم يصب بجلطة أو يعاني من مشاكل صحية خطيرة أخرى وأنه لا يزال بصحة جيدة.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان "يمكنني أن أؤكد أن الرئيس ترامب لم يتعرض لجلطة كبرى أو بسيطة أو لأي حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية ولم يخضع لفحص لتحديد إصابته بذلك، مثلما ورد بشكل غير صحيح في وسائل الإعلام".

وأضاف كونلي "الرئيس لا يزال بصحة جيدة وليس لدي أي مخاوف بشأن قدرته على الحفاظ على الجدول الزمني الصارم الذي ينتظره. ومثلما ورد في تقريري الأخير، أتوقع أن يظل لائقاً لأداء مهام الرئاسة".