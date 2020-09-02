كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر السماح لسفينة إنقاذ بنقل 353 مهاجراً إلى صقلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إيطاليا اليوم الثلاثاء السماح لسفينة "سي-ووتش 4" الخيرية لإنقاذ المهاجرين، بنقل أكثر من 350 مهاجراً إلى صقلية، حسبما قالت منظمة "سي ووتش" الخيرية بعد أيام من الجدل بشأن مكان نقلهم.

وقالت "سي-ووتش" على موقع تويتر إن السفينة التي ترفع العلم الألماني يمكنها أن ترسو في باليرمو "كملاذ آمن". وأضافت "أخيراً ينال الذين تم إنقاذهم على متن السفينة بعض الراحة". ومن المتوقع أن تصل السفينة غداً الأربعاء.

وتم تحديد الميناء للسفينة "في اليوم الحادي عشر بعد الإنقاذ الأول"، حسبما كتبت "سي-ووتش".

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واستقبلت السفينة أيضاً نحو 150 شخصاً من سفينة أخرى هي "لويز ميشيل"، في نهاية الأسبوع.

وقالت "سي-ووتش 4" إنها طلبت السماح لها بالرسو في إيطاليا ومالطا.

وبمجرد وصولهم، سيتم وضع الـ353 مهاجراً على متن سفينة إيطالية للخضوع لأسبوعين من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.