بعد لبنان.. ماكرون يزور غدا الأربعاء بغداد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت مساء الثلاثاء، أنه سيزور الأربعاء العراق حيث سيطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم “مسيرة السيادة” في هذا البلد.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته للبنان، الثانية في غضون أقل من شهر، “أؤكد لكم أن ني سأكون غدا صباحا في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة” في هذا البلد.

ورد ا على سؤال بشأن الجهاديين الفرنسيين الموقوفين في السجون العراقية، قال الرئيس الفرنسي إن “أولئك الذين اختاروا بحرية أن يذهبوا للقتال في ساحات خارجية وأن يدانوا بارتكاب أعمال إرهابية في دولة ذات سيادة” يجب “أن يحاكموا في هذه الدولة”.

ومن أصل 150 فرنسيا اعتقلوا بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء محتجزون في معسكرات ومراكز اعتقال تابعة للإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، في حين أن 11 جهاديا فرنسيا محتجزون في العراق حيث ح كم عليهم بالإعدام.

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وكانت مصادر حكومية عراقية كشفت لوكالة فرانس برس الإثنين أن ماكرون سيصل إلى بغداد الأربعاء في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ تسل مه مفاتيح الإليزيه في 2017.

وسيكون ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة حكومة هذا البلد..

وبحسب مصدر في الحكومة العراقية فإن ماكرون سيلتقي خلال الزيارة التي ستسغرق بضع ساعات كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ومسؤولين سياسيين آخرين.

ووفقا لمصادر عراقية، فإن الزيارة سترك ز على “السيادة” العراقية، في ظل سعي بغداد للسير على طريق مستقل بعيدا عن المواجهة بين حليفتيها العدو تين واشنطن وطهران.