شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 32 ألف إصابة و428 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 32,087 إصابة مؤكدة و 428 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,972,356 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 182,622 حالة وفاة.

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