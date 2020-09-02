شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يدرب 17 جمعية ومؤسسة لمتابعة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، دورة تدريبية لعدد من منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقات الهيئة الوطنية للانتخابات، لتدريب متابعيهم على قواعد متابعة العملية الانتخابية انطلاقًا من خطة عمل المجلس بشأن متابعة العملية الانتخابية ، وشارك فى الدورة 17 جمعية ومؤسسة ، وتضمنت فاعليات الدورة التدريبية التعريف بدور المجلس، بالإضافة إلى سبل التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى.

وتضمنت الدورة التعريف بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية بشكل عام، ومهارات الاتصال والتوجيه وأساليب العرض والتدريب، مهارات الرصد والتوثيق فى مجال الانتخابات وإعداد تقارير المتابعة اليومية الانتخابات.

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