شكرا لقرائتكم خبر عن تخبط وصراعات داخلية.. تقرير يكشف خلافات إعلام الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التخبط الشديد وحرب وصراع مستمر داخل أروقة ووسائل إعلام الإخوان الإرهابية بسبب التمويل الذي تقدمه قطر ونظامها لهم، من أجل التحريض ضد مصر والدول العربية المستقرة لإحداث حالة من الفتنة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن هناك حرباً داخلية يشهدها إعلام الإخوان بسبب الخلاف على التمويل الذي يقدمه تنظيم الحمدين لهذه الشاشات الإخوانية التي تبث الفتنة والتحريض في المجتمع.

وأضاف التقرير، أنه خلال الفترة الماضية شهدت قنوات الإخوان صراعاً وهجوماً متبادلاً بين قنوات الإخوان في تركيا وعلى رأسها شاشة مكملين التي يملكها الإخواني عزام التميمي، وبين مقدمي البرامج في قناة العربي التي يملكها عزمي بشارة، وذلك للخلاف حول التمويل لتلك الشاشات الإرهابية.