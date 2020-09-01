فتح دور الحضانة ابتداءا من الأسبوع المقبل.. ووزارة الثقافة والشباب تعلن عن برتوكول صحي يواكب العملية

كشفت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الشباب والرياضة عن اعتمادها بروتوكول صحي لإعادة فتح دور الحضانة العمومية والخاصة برسم موسم 2020-2021، كما أعلنت أنها قررت فتح دور الحضانة في وجه الأطفال ابتداءا من 8 شتنبر 2020.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن فتح دور الحضانة المقرر سيتم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من تعقيم وتشوير وإعداد فضاءات دور الحضانة بما يتماشى ومتطلبات البرتوكول الصحي خلال الأسبوع الممتد من فاتح شتبنر 2020.

وترتكز أهم تدابير البرتوكول الصحي للحضانات حول إجراءات الوقاية الواجب التقيد بها، وكذ تدابير المراقبة ولارصد والتدخل السريع في حالة الإشتباه بالإصابة بالفيورس أو تأكيديها.

وأكدت الوزارة أنها أعدت هذا البرتوكول بما يكفل سلامة الأطفال والمرتادين لتك المؤسسات وكذا الأطقم الإدارية والتربوية العاملة بها، وذلك وفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.

ولتنفيذ القرارات المتخذة، أعلنت الوزارة عن إحداث لجان وقيادات جهوية وإقليمية يعهد إليها بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية لتحديد خارطة المخاطر على المستوى الجهوي، وإعداد خطة عمل لتجاوزها، والسهر على تنزيلها والتواصل بشأنها، والحرص على تتبع التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي للحضانات.