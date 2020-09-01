شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال عنف في العراق تخلّف قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية، اليوم، أن امرأة قُتلت فيما أصيب ثلاثة من العناصر الأمنية من جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش على الطريق الرابط بين مدينتي تكريت وكركوك شمالي البلاد.

كما أعلن مصدر أمني في محافظة ديالى أن جنديين أصيبا من جراء انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى ناحية العظيم شمال المحافظة. Advertisements وقُتل مدني وأصيب آخران بهجوم مسلح في المنطقة ذاتها. كما ذكر مصدر أمني في محافظة ميسان، جنوبي العراق، أن قوة أمنية عثرت على جثة شخص قضى بهجوم مسلح.

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