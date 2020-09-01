شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات من عصابات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها: إن 52 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.
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